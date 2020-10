Borstimplantaten zorgden voor ’burn-outs’ Zimra Geurts

Haar verhaal wordt gedaan door de bouwers van de website waarop Zimra meer aandacht voor het syndroom vraagt en een doneeractie is begonnen. Ook worden haar borstimplantaten, die intussen verwijderd zijn, geveild voor het goede doel - met de nadrukkelijke boodschap dat ze bedoeld zijn als ’item om te hebben’ en niet om opnieuw ’operatief te worden gebruikt’.

In de post wordt ook beschreven hoe het Zimra de afgelopen jaren is vergaan en op de website gaan ze dieper in op hoe haar leven eruit zag sinds ze 3,5 jaar geleden met burn-out werd gediagnosticeerd. „Na een half jaar ging het ineens een stuk slechter met Zimra en werd er een terugval geconstateerd. Al snel bleek echter dat de verschijnselen waar Zimra mee te maken kreeg, niet meer overeenkwamen met die van een burn-out. Ze wandelde elke dag veel, dat vond ze erg fijn, maar steeds vaker zakte ze tijdens het wandelen door haar benen en lukte het haar niet om overeind te komen. Na zo’n twintig minuten op de stoep te hebben gezeten, lukte het haar weer overeind te komen en zo kwam ze in etappes van opstaan en zitten uiteindelijk toch huis. Dit gebeurde steeds vaker. Zelfs bij geen enkele inspanning, bijvoorbeeld terwijl ze gewoon in de keuken stond, zakte ze weer door haar benen. Steeds vaker vond ze zichzelf zittend of liggend op de vloer, met alle geduld, wachtend tot ze weer overeind kon komen.”

Uiteindelijk raakte het voormalig model aan de rolstoel gekluisterd en later zelfs aan bed, waarbij ook praten haar teveel zou zijn. Na veel onderzoeken, andere diagnoses en maandenlange intensieve verzorging - „Zimra kon helemaal niets meer” - kwam een voormalig plastisch chirurg Gijs van Selms met de optie dat Zimra aan het ASIA-syndroom zou kunnen lijden. „Haar implantaten zijn toen met spoed verwijderd en sindsdien is zij revaliderend en gaat in hele kleine stappen vooruit.” Onlangs kreeg ze nog een terugval, wat volgens haar woordvoerders door ’corona of een hele heftige longontsteking’ zou kunnen komen.

Zimra wil dit nu delen om aandacht te vragen voor ’dit ziektebeeld’ dat bij artsen weinig bekend zou zijn. Zo hoopt ze andere vrouwen te helpen. „Zimra hoopt dat het ASIA-syndroom en de negatieve effecten van plastische chirurgie hierdoor beter onder de aandacht komen”