Bonnie St. Claire 5 jaar nuchter en terug op groot podium: ’Ik voel mij nu beter dan ooit!’

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

„Vroeger was ik alleen maar gefocust op werken”, zegt Bonnie St. Claire, die het nu wat rustiger aan doet. Ⓒ Wesley de Wit

Op haar 73e maakt Bonnie St. Claire een ’comeback’ in Ahoy. De zangeres, die inmiddels vijf jaar nuchter door het leven gaat, is dit najaar gastartieste bij De Bevers Live. „Geweldig dat ik dit nog mag meemaken. Ik ben niet van plan ooit te stoppen met optreden. Ik sterf in het harnas.”