James Bond-ster Timothy Dalton snapt niets van naakt in films

„Er is genoeg porno online. Als mensen naakte lichamen willen zien, kunnen ze die gewoon online vinden”, zo stelt de 74-jarige Dalton. „Waarom moeten we dat aan mensen laten zien? Het is niet nodig.”

Volgens Dalton zijn er genoeg acteurs die er ongelukkig van worden. Dat heeft hij naar eigen zeggen ook met eigen ogen gezien gedurende zijn carrière. „Ik weet dat meisjes het niet leuk vonden als ze werden gevraagd om hun kleren uit te trekken of naakt te filmen. Ze doen het, maar ze vinden het niet leuk. Ze zijn altijd van streek.”

Dalton speelde in de James Bond-films The Living Daylights (1987) en Licence to Kill (1989).