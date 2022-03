Zien: David Hasselhoff trekt na jaren Baywatch-zwembroek weer aan

Samen met twee andere – en vooral jongere – strandwachten, onderneemt The Hoff op het strand een reddingspoging. Het gaat niet om een zwemmer die verdrinkt in zee, maar om een schildpadje dat in de branding vast dreigt te komen in een plastic fles. Op het nippertje weet Hasselhoff de fles weg te slaan zodat het diertje zijn weg richting de zee kan vervolgen.

Het spotje waarin Hasselhoff meespeelt is van het bedrijf Sodastream, dat een duurzaam alternatief biedt voor bruisend water in plastic flessen. De flessen van het merk zijn herbruikbaar, in tegenstelling tot de op het strand weggegooide plastic fles uit het reclamefilmpje.