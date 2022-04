Trump haalt hard uit naar prins Harry: ’Hij is zo respectloos geweest’

„Ik vind dat koningin Elizabeth had moeten zeggen: ’als dit jouw keuze is, prima, maar dan mag je geen titels meer dragen en ik heb liever dat je niet meer komt’”, zegt Trump over de keuze van prins Harry om zijn koninklijke taken neer te leggen. „Hij is zo respectloos naar zijn land geweest. Ik vind het echt beschamend.”

Meghan

In het interview laat de oud-president van de Verenigde Staten ook weten niet gecharmeerd te zijn van Harry’s vrouw Meghan. „Ik ben geen fan van haar, al sinds dag één niet.”

Trump denkt dan ook dat de Sussexes niet lang bij elkaar blijven. Ik vraag me af wat er gaat gebeuren als Harry er genoeg van heeft om gedomineerd te worden. Of misschien dat Meghan besluit dat ze een andere man leuker vindt. Ik ben een goede voorspeller. Deze relatie zal eindigen. Het zal eindigen op een slechte manier.”