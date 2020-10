Lucas & Steve: ’Heel zenuwachtig voor debuutalbum’

„We moesten er echt klaar voor zijn. Inmiddels hebben we zoveel muziek gemaakt dat we dachten: nu kunnen we wel een album vullen en die goed en groots neerzetten”, zegt Lucas de Wert (29) tegen het ANP over het debuutalbum dat ze vrijdag uitbrengen. „We hebben er bewust voor gekozen om het nu uit te brengen, ook al staat alles nu een beetje stil. Als de hele wereld wacht met uitbrengen van nieuwe muziek, komt er niks. ”

De twee begonnen in 2010 onder de naam Lucas & Steve en scoorden in de loop der jaren meerdere hits, waaronder Summer on You, Calling On You en Up Till Dawn. Ook werkten ze samen met grote namen als David Guetta, Robin Schulz en Armin van Buuren.

Verrassen

De meeste van de tracks op de nieuwe plaat ontstonden tijdens het toeren. „Je maakt zoveel dingen mee. Dat begint al bij het moment dat je het vliegtuig instapt. Het is zo’n andere vibe. Al die ervaringen neem je mee de studio in”, vertelt Steve. Het resulteerde in zestien tracks die volgens het duo allemaal een ander verhaal vertellen. „We wilden niet een standaarddanceplaat”, legt Lucas uit. „We wilden blijven verrassen. Daarom zit er bijvoorbeeld ook een festivalplaat tussen en een gospeltrack in een dancejasje. Ik denk dat er voor iedereen wel iets bij zit.”

Niet eerder slingerde het duo in een keer zoveel nieuwe muziek de wereld in. En dat ze, vanwege de coronapandemie en uitgestelde shows, niet al wat hebben kunnen laten horen aan hun fans maakt dat nog eens extra spannend. „Ik ben echt zenuwachtig. Dit hebben we niet eerder meegemaakt”, bekent Steven. „We hebben het wel aan familie en vrienden laten horen en die waren enthousiast, maar dat is natuurlijk niet het meest kritische publiek. Ik ben echt heel benieuwd wat mensen ervan gaan vinden. Wij zijn er in ieder geval heel blij mee.”