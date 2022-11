Huis uit Stranger Things staat te koop voor dit bedrag

Die fans moeten wel beschikken over een flinke bankrekening, want de prijs waarvoor het huis de markt op zal gaan is volgens entertainmentsite TMZ 1,5 miljoen dollar.

Het huis in het Amerikaanse Rome werd door de huidige eigenaar in 2019 gekocht voor 350.000 dollar en daarna grondig verbouwd en opgeknapt. Mede dankzij de serie is de prijs flink opgedreven, maar daarvoor krijg je wel zes slaapkamers en vijf badkamers in het hoofdverblijf. En het is ook nog eens een huis met geschiedenis, want het werd al in 1882 gebouwd met een gastenverblijf erbij om dienst te kunnen doen als bed and breakfast.

De huidige huiseigenaren accepteren biedingen tot het einde van de maand, maar ze hebben wel één waarschuwing, verwijzend naar de wezens die in Stranger Things voorkomen: „Wees niet verbaasd als je enkele resterende demogorgonen aantreft die rondsluipen over het onroerend goed.”