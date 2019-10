538-dj Ivo van Breukelen verwelkomt tweede kind

De 538-dj maakte maandag dit in de Ochtendshow met Frank Dane bekend. „Alles is goed gegaan”, vertelde Ivo (30) over de komst van zijn tweede kindje. „Het is ongekend hoeveel respect je voor je meisje kan hebben als ze aan het bevallen is, ze heeft het zo goed gedaan. Het is een beetje wennen, maar het gaat hartstikke goed. We zijn onwijs blij, het voelt compleet.”

Ivo en zijn vriendin waren al de ouders van dochter Noa Jolie (1). In september maakten ze bekend een tweede kindje te verwachten.