Roy Donders en vriendin verwachten een meisje

„Het is een meisje! Wij zijn heel blij, ook al hoopte Michelle op een jongen”, vertelt Roy in de video. Michelle legt vervolgens uit dat ze ontzettend blij is met een meisje, maar een jongetje had het plaatje compleet gemaakt. Ze heeft namelijk al een dochtertje uit een eerdere relatie.

Roy leerde Michelle kennen toen hij vorig jaar op vakantie was in Griekenland. Terwijl zij destijds nog een relatie had met iemand, stond de zanger er juist van te kijken dat hij gevoelens kon krijgen voor een vrouw. De twee besloten voor elkaar te gaan en zijn sinds maart samen.