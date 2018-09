Kim Kardashian deelt miljoenen niet met Kanye

De 38-jarige rapper en de 35-jarige realityster, die samen twee jonge kinderen hebben, houden hun financiën namelijk gescheiden. Terwijl Kanye een schuld van 53 miljoen dollar (47 miljoen euro) heeft, blijven de flappen bij Kim binnenstromen. „Zij hebben aparte bankrekeningen”, weet een bron. „Ze praten ook altijd over ’mijn geld’ en ’jouw geld’.”

Kim heeft haar administratie meer dan goed op orde. Zij staat in de Forbeslijst van best betaalde sterren in 2015 op de 33ste plek. De Kardashian-zus zou in een jaar 53 miljoen dollar, precies hét bedrag dat haar lieftallige echtgenoot in de min staat, hebben verdiend.

Kanye maakte deze week in een twittertirade wereldkundig dat hij kampt met een megaschuld. De rapper wil graag de wereld verbeteren, maar zegt daar geld nodig voor te hebben. Kanye vroeg Facebookoprichter Mark Zuckerberg openlijk om hulp. „Mark, bel me morgen”, twitterde West. „Ik ben jouw favoriete artiest, maar jij luistert thuis naar mijn muziek en kijkt toe hoe ik maar net mijn hoofd boven water houd.”

I write this to you my brothers while still 53 million dollars in personal debt... Please pray we overcome... This is my true heart...— KANYE WEST (@kanyewest) 14 februari 2016

Mark Zuckerberg I know it’s your bday but can you please call me by 2mrw…— KANYE WEST (@kanyewest) 15 februari 2016

You love hip hop, you love my art… I am your favorite artist but you watch me barely breathe and still play my album in your house …— KANYE WEST (@kanyewest) 15 februari 2016