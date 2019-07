Gio wil Nederland veroveren

De wereld, in ieder geval België, ligt aan de voeten van de 27-jarige Giovanni Kemper. Niet alleen is hij te zien in verschillende hitseries, ook timmert hij als musicalster én zaner hard aan de weg. Ⓒ BSR Agency

Hoewel hij in ons land al in flink wat jeugdmusicals speelde, beleefde de Nederlandse GIOVANNI KEMPER zijn doorbraak bij onze zuiderburen, waar hij in verschillende tv-series en tv-programma’s te zien is. Het leidde vorig jaar in ons land tot zijn debuut in Goede Tijden, Slechte Tijden, gevolgd door zijn hoofdrol in de Vlaamse versie van de musical Aladdin. Nu komt de 27-jarige acteur, danser én zanger met een eigen single.