Netflix wil realityserie over Harry en Meghan niet bevestigen

De hertog en hertogin van Sussex zijn bezig met het ontwikkelen van een natuurdocumentaireserie en een animatieserie over ’inspirerende vrouwen’, laat een woordvoerder van Netflix weten aan Britse media. „Maar we maken over de programmering op dit moment niets bekend.”

Volgens een ingewijde zou het koppel ook van plan zijn een ’smaakvolle’ realityserie te maken. Die zou echter vooral gaan over hun werk voor goede doelen in plaats van dat hij een kijkje geeft in hun privéleven. Een serie over Harry en Meghan zelf zou ook een opmerkelijke keuze van het stel zijn. Het koppel deed juist een stapje terug binnen het Britse koningshuis voor wat meer privacy.

Begin deze maand werd bekend dat het koppel een megadeal met Netflix heeft gesloten. Harry en Meghan, die naar verluidt 150 miljoen daarvoor hebben gekregen, gaan de komende jaren documentaires, films, televisieseries en series voor kinderen maken.