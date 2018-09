Zangeres Shalisa tekent bij Hollywood Records

De zeventienjarige artiest gaat het komende jaar zeker drie singles uitbrengen. Ook gaat zij werken aan haar eerste nieuwe soloalbum. Haar debuutsingle van dit album, Not Alone, komt 20 oktober uit. Het nieuws werd maandag bekendgemaakt door Disney Music Group, waar Hollywood Records deel van uitmaakt.

Met het tekenen van haar contract is zij de eerste Nederlandse en tweede Europese artiest onder dit internationale label. Shalisa treedt hiermee in de voetsporen van grote internationale namen als Demi Lovato, Selena Gomez en Alex Maxwell.

Shalisa werd onder andere bekend door het winnen van het Junior Songfestival in 2015 en haar deelname aan The Voice Kids, waar zij onderdeel was van het team van Marco Borsato. De tiener heeft zich in de jaren daarna volledig gericht op het schrijven van haar eigen muziek en haar rol in de muzikale Disney Channel-serie Just Like Me!