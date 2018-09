Emily Ratajkowski poedelnaakt op Instagram

De 24-jarige actrice liet zich voor de lens vanaf de zijkant vastleggen, waardoor vooral haar ronde billen goed opvallen.

Emily, die geen problemen heeft met het showen van haar naakte lichaam, houdt op de foto haar hand voor haar borsten. Waarschijnlijk omdat Instagram de foto anders niet accepteert.

Het is enigszins opmerkelijk dat de Gone Girl-ster weer uit de kleren is gegaan. Een jaar geleden vertelde ze in een interview dat ze het helemaal gehad heeft met naaktshoots. "Ik wil serieus genomen worden als actrice en niet mijn hele leven hoeven te rekenen op mijn figuur."