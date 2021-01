Ricky Gervais slaat stand-up show in de ruimte af

Alleen het idee al om in de ruimte op te treden, noemt Gervais absurd. Hij stelt dan ook zelfs met het oversteken van een weg al ontzettend voorzichtig te zijn. Laat staan dat hij in de ruimte zou optreden. „Een groep miljardairs bood me aan om de eerste komiek te zijn die een stand-up show in de ruimte geeft. Maar ik antwoordde: nee, ik ga dat niet riskeren”, vertelt hij aan The Sun.

Hij is bovendien van mening dat de passagiers van de ruimtevlucht wel iets beters te doen hebben dan naar een show van hem kijken. „Deze mensen hebben 300.000 dollar betaald om de ruimte in te gaan en rond te kijken. En dan zeggen ze: ‘Hier is Ricky Gervais die tien minuten optreedt’. Ze kunnen mijn show net zo goed op YouTube bekijken. Ze hebben driehonderdduizend dollar uitgegeven, kijk uit het raam!”

Daarnaast ziet hij het nut niet eens in van de reis. „Je kunt daarboven niets zien dat je van hieruit niet kunt zien. Het is hetzelfde als wanneer ik uit mijn stoel opsta, wegloop en dan zeg: ‘Ik kan die stoel van hieruit zien.’ Maar je zat net zélf in de stoel.”