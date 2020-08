’Vajiralongkorn heeft ex-bijvrouw zelf verwelkomd’

Sineenat, een voormalige verpleegster en lijfwacht van de wispelturige Vajiralongkorn (68), was vrijdag vrijgelaten uit de gevangenis, waar de koning haar had laten opsluiten. Sineenat (35) was als bijvrouw te ambitieus geweest en had zich misdragen, zo liet het Thaise hof vorig jaar oktober weten.

Sineenat verdween geheel uit zicht en haar naam werd geschrapt. Maar kennelijk kon de in Beieren wonende koning, die daar naar verluidt in zijn hotel in Garmisch Partenkirchen gezelschap heeft van meer dan een dozijn dames, haar toch niet vergeten. De afgelopen weken kwamen er berichten uit Bangkok dat er voorbereidingen werden getroffen om ’Koi’ vrij te laten en naar Duitsland te laten komen.

De koning wilde ongetwijfeld dat dit in alle stilte gebeurde, maar buitenlandse media kregen er lucht van en Bild wist opnamen te maken van de koning en zijn geliefde die samen het vliegtuig verlieten, afgeschermd door de gebruikelijke ceremoniële parasollen. In Thailand is er niet over bericht en ook het paleis heeft geen verklaring gegeven voor de terugkeer van Sineenat.

Sineenat Wongvajirapakdi werd vorig jaar zomer voorgesteld als de officiële bijvrouw van de koning, twee maanden nadat hij voor de vierde keer een huwelijk was aangegaan. Zijn echtgenote koningin Suthida (42) woont niet in Beieren maar verblijft op afstand in Zwitserland.