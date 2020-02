Decor Songfestival krijgt steeds meer vorm

Eerder werd al bekend dat het decor uit twee delen bestaat: een hoofdpodium en een kleiner podium in het publiek. Het scherm van 22 meter breed en 5 meter hoog kan worden gebruikt om ’achtergrond te creëren voor het B-podium’. „Hierdoor wordt het hoofdpodium nog meer verbonden met het B-podium en kan deze door de artiesten nog creatiever worden ingezet. Omdat het scherm semi-transparant is kan het publiek in de zaal toch zien wat er op het podium gebeurt als het scherm wordt ingezet.” Het scherm wordt weggehangen en verdwijnt uit het zicht wanneer hij niet wordt gebruikt.

Eind vorig jaar werden de eerste beelden van het decor gedeeld. Net als de afgelopen drie jaar was de Duitse designer Florian Wieder ervoor verantwoordelijk. Hij liet zich voor dit jaar inspireren door het Nederlandse landschap. „Het decorontwerp laat de verbinding zien tussen de lucht, de zee en het land”, vertelde hij eerder. „De horizon is de link tussen deze elementen en die horizon zal werken als een venster om de wereld van Eurovisie 2020 te openen. Het vloerplan van het decor is geïnspireerd op de kanalen en bruggen die land en water in Nederland verbinden. Hiermee willen we de artiesten zo dicht mogelijk bij het publiek brengen.”

Medley

Rotterdam Ahoy wordt vanaf begin april omgetoverd voor het liedjesspektakel. De halve finales vinden plaats op 12 en 14 mei en de grote finale is op 16 mei. Nederland is als gastland automatisch geplaatst voor de finale. Jeangu Macrooy zal daar proberen de titel van Duncan Laurence te verdedigen.

De songfestivalorganisatie maakt langzaamaan steeds meer details bekend over de aankleding van het evenement. Head of Show Gerben Bakker onthulde woensdag dat tijdens de finale een medley wordt gedaan van verschillende oud-winnaars. Ook liet hij doorschemeren dat fans geen grote internationale pauze-act als Madonna, die vorig jaar optrad, hoeven te verwachten.