Miss Universe verbreekt banden met Indonesische tak na klachten over seksueel wangedrag

Eerder deze week werd bekend dat meerdere deelneemsters een klacht hadden ingediend. Zij zeggen dat alle dertig finalisten van Miss Universe Indonesië vlak voor de lokale verkiezing in Jakarta onverwacht hun kleding moesten uitdoen en op hun lichaam werden gecontroleerd op littekens en cellulitis. Van vijf van de vrouwen zouden ook foto’s zijn gemaakt. De politie doet onderzoek naar de beschuldigingen.

„Na wat we hebben vernomen over Miss Universe Indonesië, is het duidelijk geworden dat deze franchise niet heeft voldaan aan onze merknormen, ethiek en verwachtingen”, schrijft de organisatie van Miss Universe. De internationale organisatie wil niet langer samenwerken met de huidige Indonesische tak en de directeur.

Wel is de Indonesische Miss Universe, de in Nederland geboren Fabienne Nicole Groeneveld, komend najaar welkom bij de finale van Miss Universe in El Salvador. Zij heeft nog niet op de verhalen gereageerd.