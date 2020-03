Netflix vervroegt première van documentaire over Michael Jordan

The Last Dance, zoals de docu heet, zou eigenlijk pas in de zomer op Netflix verschijnen, maar is in Nederland al vanaf 20 april te bekijken. In de Verenigde Staten wordt de serie ook uitgezonden op sportzender ESPN, dat met een gat in de programmering zit nadat het coronavirus een streep had gezet door de live-sportuitzendingen.

In de tiendelige serie staat de carrière van Michael Jordan centraal. Over zijn opkomst in de sport, de successen met de Chicaco Bulls en de groeiende populariteit van de NBA. ’His Airness’ heeft zelf meegewerkt aan de docu die maar liefst drie jaar werk kostte.