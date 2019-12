Mr. Pinkpop Jan Smeets na ziekenhuisbezoek weer thuis

De Pinkpop-organisator was zondagmiddag flauwgevallen na een bezoek aan het Glazen Huis in Geleen. De 74-jarige Smeets had net een interview achter de rug en had een plaat van Urbanus aangevraagd. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Smeets is in het ziekenhuis gecontroleerd. Er bleek volgens het Limburgse medium niets ernstigs aan de hand. Aan het einde van de middag kon de Pinkpopbaas, die al meerdere hartoperaties heeft gehad, weer naar huis.