Keanu Reeves helpt slechte slapers uit de brand

De streamingdienst heeft tien afleveringen besteld van A World of Calm. Iedere aflevering duurt een half uur en vertelt een rustgevend verhaal dat ervoor moet zorgen dat de kijker met betoverende muziek en bijzondere beelden helemaal tot rust komt.

Naast Reeves spreken ook andere bekende acteurs een aflevering in. Onder anderen Nicole Kidman, Idris Elba, Zoë Kravitz en Lucy Liu gaan de kijkers van HBO Max helpen om lekker tot rust of in slaap te komen. Het is nog niet bekend wanneer de serie te zien zal zijn.