Uniek kerkinterieur voor Prinsenhof Delft

Volgens haar is het zeventiende eeuwse kunstwerk een sleutelstuk in het oeuvre van Gerard Houckgeest. Hij was rond 1650 de grondlegger van het realistische Delftse kerkinterieur. Met zijn schilderijen had hij grote invloed op tijdgenoten zoals Emmanuel de Witte en Cornelis de Man. Ook zijn stadsgenoten Pieter de Hooch en Johannes Vermeer lieten zich door zijn voorbeelden inspireren. Vooral zijn toepassing van het perspectief en zijn innovatieve weergave van licht en ruimte hadden hun hoogste interesse.

Veiling Christie’s

De aankoop is een goed voorbeeld van Houckgeests artistieke kunnen. „Het is een van zijn beste werken en bezit het voor hem zo kenmerkende illusionistische effect”, aldus Moerman. Het nu verworven schilderij was sinds het midden van de 19de eeuw in het bezit van een Britse familie en daardoor lang onbekend onder kunsthistorici. In 2006 kwam het voor het eerst op een veiling bij Christie’s. De Amerikaanse kunsthistoricus Walter Liedtke, die in 2015 overleed, was destijds lyrisch over het werk. Hij noemde het ’een ontbrekende schakel in de ontwikkeling van de architectonische schilderkunst in Delft’.

Het Prinsenhof, dat overigens recht tegenover de door Houckgeest vereeuwigde Oude Kerk van Delft is gelegen, kon de aankoop doen dankzij financiële steun van onder meer de Vereniging Rembrandt en de vriendenvereniging van het museum. „Meer dan 90% van het aankoopbedrag is gefinancierd met particulier geld.” Hoeveel er precies voor het kerkinterieur betaald is, is niet bekend gemaakt.