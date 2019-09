’Martien Meiland in Ranking the Stars’

Op Instagram laat Paul de Leeuw namelijk even zien wat er zoal aangepast is in de studio, nu het programma na jaren niet meer bij de NPO maar bij RTL wordt uitgezonden. „We hebben een prachtig nieuw decor met geweldige LED-schermen, computers en robots. Ze wilden mij ook vervangen, maar dat heeft RTL tegengehouden.”

Vervolgens hoopt hij mensen te verleiden in het publiek te komen zitten, door alvast de namen van de sterren te laten zien. Hij filmt razendsnel langs de stoelen, maar toch is de naam van Martien te onderscheiden. Fans reageren dan ook enthousiast: „Martien!!!”

Ⓒ Instagram / Paul de Leeuw

Eerder werden al de namen van Kjeld Nuis, Patricia Paay, Steven Brunswijk, Emma Wortelboer, Anny Schilder, Roy Donders en Inge de Bruijn bekendgemaakt.