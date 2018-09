Zoon Madonna scheert hoofd kaal

De puber, die momenteel nog bij zijn vader Guy Ritchie (47) in Londen is, heeft zijn lange blonde lokken vaarwel gezegd. Rocco (15) gaat momenteel door het leven met een kaalgeschoren hoofd. Rocco showde zijn metamorfose tijdens een wandeling met zijn pa.

Het moet voor Madonna vreselijk zijn om te zien dat haar ’kleine jongen’ zo radicaal de tondeuse in zijn coupe heeft gezet. De 57-jarige popkoningin, die met Guy Ritchie ruziet over de voogdij van hun zoon, zou al tegen vrienden hebben geklaagd over Rocco’s losbandige gedrag als hij in Londen is.

Madonna zou zelfs een privédetective hebben ingeschakeld die zou zou kunnen bewijzen dat haar ex een belabberde vader is. Guy zou geen regels hebben opgesteld voor zijn puberzoon; Rocco hoeft niet naar school, mag rondhangen op straat, roken en alles doen wat hij wil.

Madonna laat ondertussen op sociale media weten dat ze haar zoon ontzettend mist. Ze blikt op Instagram terug op gelukkiger tijden toen haar gezin nog compleet was door een oude foto te delen van Rocco, zoon David en dochter Lourdes. "Dagen van onschuld. Ik mis die tijd vreselijk”, luidt de tekst bij de afbeelding.