Recordpoging picknicken voor jubileum koningin Elizabeth

Het huidige record staat op naam van het May International Festival in de Amerikaanse stad Memphis, dat eerder een picknicktafel van 100 meter regelde. De organisatie van de recordpoging in Windsor hoopt mensen uit de gemeenschap samen te brengen. „We proberen mensen aan te moedigen om op 5 juni samen te komen om de koningin te bedanken, maar ook om aan buren, vrienden en mensen die de afgelopen twee jaar een verschil hebben gemaakt hun dank uit te spreken”, zei Lisa Hunter tegen Evening Standard. „Het idee is dat iedereen in de gemeenschap, uit alle lagen van de bevolking, samenkomt op een feest.”

Elizabeth (95) viert eigenlijk op 6 februari al haar 70-jarig jubileum als vorstin, maar de feestelijkheden zijn vanwege de coronapandemie uitgesteld naar de zomer. In juni staat er vanwege de bijzondere mijlpaal onder meer een Trooping the Colour-parade, een liveconcert vanaf Buckingham Palace en een speciale dienst in de kathedraal van St. Paul gepland.