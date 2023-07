Franse politie doorzoekt huis assistente Alain Delon

Delon kreeg in 2019 een beroerte en sindsdien gaat het niet goed met hem. De vrouw, genaamd Hiromi Rollin, woonde met Delon samen om voor hem te zorgen. Maar volgens Delons kinderen Anouchka, Alain-Fabien en Anthony zou de vrouw misbruik maken van zijn kwetsbaarheid. Ze zou uit zijn op het geld van de acteur. De kinderen van Delon hebben twee aanklachten ingediend tegen Rollin. Zo wordt ze beschuldigd van het gebruik van geweld en zou ze een van de honden van Delon hebben mishandeld.

Rollin werd volgens persbureau AFP al op 5 juli uit het huis van Delon gezet. Later woensdag wordt ze ondervraagd. Rollin weerspreekt alle beschuldigingen.

De nu 87-jarige Delon was op het hoogtepunt van zijn carrière een van de grootste Franse filmsterren. Hij maakte onder meer zijn opwachting in films als La Piscine (1969) en The Leopard (1963). De afgelopen jaren verscheen hij weinig in het openbaar. Zijn laatste grote publieke optreden was in 2019 op het filmfestival van Cannes. Hij ontving toen een ere-Gouden Palm.