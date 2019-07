Oeps! Daphne Deckers spijt van Spaanse spraytan

„Als je in steenkolen Spaans tegen het spraytanmeisje zegt: doe maar lekker bruin („Muy maron!”) en zij denkt: ’Wat jij wil, amiga’. En dan wordt het dus dit”, schrijft ze bij de foto. Daphne kan er zelf wel hard om lachen. „Gelukkig is dit vooral de ’topcoat’ die je er over een paar uur weer vanaf spoelt - maar toch. Kleurnummer: Nutella Marbella!”

Haar fans vinden echter dat het alleszins meevalt. Zo schrijft collega voormalig model Anouk Smulders: „Whaaaahaaa mrs blue eyes. Altijd knap, zelfs met spraytan nutella marbella.”

Ook anderen zien niet echt in wat er mis is met ’Nutella Marbella’. Veel volgers valt het op dat haar blauwe ogen er des te mooier uitspringen. „Niets mis mee! Staat je goed”, zeggen ze dan ook. Eén fan bemoedigt haar nog met de wijsheid: „Liever kleurnummer Nutella Marbella dan bruin door de huidverouderende zon en er langzamerhand als een leren tasje bijlopen. Tja, boven de 40, dan word je ineens verstandig.”