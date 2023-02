Premium Het beste van De Telegraaf

Evgeniya Chernyshova na verkrachting Harvey Weinstein: ’Ik verafschuwde mezelf’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Nadat Harvey Weinstein (70) donderdag werd veroordeeld tot 16 jaar cel voor verkrachting, is het voor Evgeniya Chernyshova (43) hét uitgelezen moment om naar voren te stappen en, na tien bewogen jaren, haar verhaal te doen. Het voormalig model heeft tot op de dag van vandaag spijt dat ze die bewuste avond in 2013 de deur van haar hotelkamer voor de ooit zo succesvolle filmproducent opendeed. „Hij deed de rits van zijn broek open en ik raakte in totale paniek.”