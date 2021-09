Elton John moet opnieuw tournee uitstellen

De 74-jarige Elton is tijdens zijn zomervakantie gevallen en heeft sindsdien pijn aan zijn heup. „Ondanks intensieve fysio en behandelingen van specialisten is de pijn alleen maar erger geworden en dat zorgt ervoor dat ik steeds minder goed kan bewegen”, laat de zanger donderdag weten in een verklaring.

Elton moet binnenkort worden geopereerd zodat de blessure niet verergert. „Ik ga een intensief fysiotherapieprogramma volgen waardoor ik volledig zal herstellen en ervan verzekerd ben dat ik weer volledig mobiel word en geen pijn meer heb.”

’Frustraties’

Vanwege de coronapandemie moest het popicoon de shows eerder ook al uitstellen. Hij is teleurgesteld dat dit nu weer moet. „Ik weet hoe geduldig mijn geweldige fans zijn geweest sinds Covid er vorig jaar voor zorgde dat ik moest stoppen met touren en het breekt mijn hart om jullie nog langer te laten wachten. Ik voel jullie frustraties volledig na het jaar dat we gehad hebben. Ik beloof jullie dit: de shows zullen volgend jaar doorgaan en ik zal ervoor zorgen dat ze het wachten meer dan waard zijn.”

Elton is al sinds 2018 bezig met zijn Farewell Yellow Brick Road-tour. In Nederland kwam hij daarmee al in 2019 langs. Ook staat voor 9 juni 2022 een concert gepland in het GelreDome in Arnhem. Dat optreden gaat, net als de andere concerten die voor 2022 gepland staan, vooralsnog door.