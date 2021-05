Nikkie, Edsilia, Chantal en Jan onthullen finale-outfits

Gossip

Justine Pelmelay teleurgesteld over blunderfilmpje Nikkie

De valse noot die Justine Pelmelay zong op het Eurovisie Songfestival van 1989 in Lausanne blíjft de zangeres achtervolgen. Tijdens de eerste halve finale in Ahoy kwam de misser voorbij in de How not to win!-video van Nikkie de Jager, tot grote teleurstelling van Justin.