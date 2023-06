Premium Het beste van De Telegraaf

Onaangename verrassingen in nieuw seizoen van BnnVara Au pairs krijgen het voor hun kiezen in New York

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

De deelnemers aan de nieuwe reeks. ,,Als de kinderen maar niet denken dat we hun butler zijn.’’ Ⓒ Foto BNNVara

’Je weet in welk bakje het waspoeder moet, hè’, vraagt de een op Schiphol. ’Eet veel sperzieboontjes’, drukt de ander haar kind bij het afscheid nog op het hart. Arme, tikkeltje naïeve moeders uit het nieuwe seizoen van Au pairs: ze hebben geen idee van de werkelijke uitdagingen die hun kroost staat te wachten in The Big Apple. En de au pairs zelf evenmin. De eerste aflevering verschijnt vanavavond om 20.20 uur op NPO 3.