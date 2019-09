De bizarre eisen van ’Teen Mom’ Farrah Abraham

In vrijwel ieder interview met Farrah wordt al snel duidelijk dat ze precies voor ogen heeft wat ze wel en vooral ook niet wil. Zo ook als het gaat om de man met wie ze ooit een gezinnetje wil vormen. In gesprek met Us Weekly doet ze uit de doeken wat ze van haar toekomstige partner verwacht.

„Ik weet heel goed waar ik naar op zoek ben als het gaat om personaliteit en gedrag. Ik neem geen risico’s meer. Mijn man mag geen pers of andere mensen bellen, of vrienden zijn met verslaggevers. Ik neem het heel serieus.” Ze wil zelf dat haar potentiële lover een contract tekent.

„Als het gaat om daten, heb ik al veel vervelende dingen meegemaakt. Ik heb geen zin in iemand die met mij wil daten alleen maar omdat ik bekend ben”, legt ze uit. Wel hoopt ze uiteindelijk iemand te vinden om haar gezinnetje verder uit te breiden. „Sophia wil graag een broertje of zusje. Ik hoop dat ik iemand ontmoet die leuk genoeg is om een kind mee te krijgen. Maar ik heb geen haast, ik vind het nu prima om getrouwd te zijn met mezelf. Sophia is mijn enige liefde op dit moment. We zijn heel gelukkig samen.”