Eminem had tien drugsdealers: ’Verbaasd dat ik nog leef’

In het verhaal is Marshall Mathers, zoals Eminem in het echt heet, openhartig over zijn verslavingen aan pijnstillers en alcohol, die volgens hem begonnen toen hij doorbrak bij het grote publiek met zijn tweede album The Slim Shady LP (1999).

„Ik gebruikte geen harddrugs voordat ik beroemd werd. Ik was daarvoor aan het experimenteren. Ik had mijn drugs nog niet gevonden. Destijds als je op tournee ging, gaven mensen je gratis drugs. En toen begon ik die shit te lekker te vinden en wist ik niet hoe ik moest stoppen.”

’Beste rapper’

Een tijdje kon Eminem zijn verslavingen verbergen en had hij het naar eigen zeggen redelijk onder controle, totdat goede vriend en D12-rapper Proof in 2006 overleed. „Ik had op een gegeven moment wel tien drugsdealers die me shit gaven.”

Uiteindelijk zocht de rapper hulp en kickte hij af. Daardoor kon Eminem ook weer volop genieten van het maken van muziek. Daar heeft hij nog altijd veel plezier in. „Mijn doel is nog steeds om te proberen de beste rapper te zijn. Dat is het. Dat is wat ik voel van binnen.”