Knappe achterneef van de Queen stopt als model en wordt... marinier

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Op Instagram doet de jonge royal met zijn gespierde voorkomen menig vrouwenhart sneller kloppen. Ⓒ Instagram

Hij is gespierd, aantrekkelijk én mogelijk de eerste royal in dienst van de Britse mariniers als hij slaagt voor de loodzware opleiding waarvoor hij deze week is toegelaten. Ontmoet de veelzijdige achterneef van koningin Elizabeth, Arthur Chatto.