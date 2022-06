Parks and Recreation-acteur Aziz Ansari getrouwd

De New York Post weet te melden dat de twee elkaar in het bijzijn van zo'n 120 gasten het ja-woord gaven in Toscane. Onder meer vakgenoot Riz Ahmed zou aanwezig zijn geweest bij de trouwerij.

Ansari maakte in december tijdens een standupoptreden bekend dat hij verloofd was met Campbell. De twee werden in september 2018 voor het eerst samen gespot.

De 39-jarige acteur is vooral bekend van zijn rollen in Parks and Recreation en Master of None. Die laatste serie bedacht en schreef hij ook.