Musicalacteur Tommie Christiaan gaat trouwen

„Toen we elkaar een paar jaar geleden leerden kennen wist ik het zeker. We zouden met elkaar eindigen. Nog nooit in mijn leven heb ik zo vol willen gaan voor iemand”, schrijft de zanger en acteur, die samen met Jamie eerder dit jaar zoon Bodi kreeg.

Bekijk ook: Tommie Christiaan vader geworden

„Ik heb veel fouten gemaakt in mijn leven, maar dit is het beste wat ik ooit heb gedaan”, gaat hij verder. „We gingen samenwonen, namen een hond, gingen verhuizen en kregen een prachtige zoon. Het enige wat er nog ontbrak was een ring. She said yes!”