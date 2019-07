Fans zwijmelen bij zwoele zwembadfoto’s Priyanka

Lustig poseert Priyanka erop los, aan de rand van het zwembad, genietend van haar typisch Italiaanse drankje Aperol Spritz. Met enige zelfspot schrijft ze bij het resultaat: „Zo benut je je vakantie het best. De echtgenoot die foto’s maakt.”

Ⓒ Instagram / Nick Jonas

Met haar poses in het witte badpak weet ze zelfs schoonzus Sophie Turner te imponeren. „Alle vrouwen: pronk met je billen zoals zij.” Een fanaccount legt de grootste eer bij fotograaf Nick Jonas: „Vrouwen: bezorg jezelf een echtgenoot die magnifieke foto’s van je kan maken.”

Of de credits nu naar Priyanka gaan of naar Nick, de fans maakt het niet uit. Zij liken de foto massaal en plaatsen hartjes en vlammetjes om aan te geven dat het eindresultaat hen in elk geval in katzwijm.

Ⓒ Instagram / Nick Jonas