Nieuwe fab four: Charles en Camilla met William en Catherine

In het revalidatiecentrum verblijven een aantal van de meest zwaargewonde leden van de Britse strijdkrachten. Naast fysieke revalidatie staat ook de mentale gezondheid van de patiënten centraal in het revalidatieproces. Zo houdt een aantal patiënten zich bezig met tuinieren als een vorm van therapie. Ook helpen workshops als houtbewerking de patiënten met het opbouwen van zelfvertrouwen en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

In het revalidatiecentrum ontmoette het viertal patiënten. Ook kregen de vier een rondleiding in een werkplaats waar protheses worden gemaakt en namen ze een kijkje in de sportzaal waar een rolstoelbasketbalwedstrijd werd gespeeld. Prins William ontdekte hoe moeilijk dat is toen hij zelf in een rolstoel plaatsnam.

Op beelden is te zien hoe de prins grote moeite heeft om de bal in de basket te krijgen. Aanvankelijk rolde William zijn rolstoel nog vol zelfvertrouwen richting de basket, maar het bleek een stuk lastiger dan gedacht om te scoren. Na drie pogingen besloot Charles zijn zoon maar een handje te helpen door de rolstoel dichter naar de basket te rijden. Op Instagram deelden de royals een foto van het vader-zoonmoment.

Bij de zesde poging gooide William eindelijk raak, tot grote vreugde van het aanwezige publiek.