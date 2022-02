Chris Noth verwijderd uit And just like that...-docu

Kopieer naar clipboard

Chris Noth Ⓒ Getty Images

Nadat hij eerder al werd verwijderd uit de laatste aflevering van de Sex and the city-reboot And just like that..., zal Chris Noth ook niet meer te zien zijn in de documentaire die HBO Max aanstaande donderdag uitzendt in de Verenigde Staten.