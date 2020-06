Duivels dilemma voor Meghan: laat zij haar beste vriendin nu vallen?

Jessica Mulroney en Meghan Markle zijn beste vriendinnen Ⓒ Getty Images

Meghan heeft het binnen het Britse koningshuis al nooit gemakkelijk gehad als het om haar reputatie gaat en nu staat die opnieuw op het spel. Dit keer komt het gevaar van imagoschade uit haar eigen vriendenkring. Niemand minder dan beste vriendin Jessica Mulroney ligt zwaar onder vuur in Amerika, nadat ze op social media ruzie kreeg met een donkere influencer over het heikele onderwerp racisme. Een groot dilemma voor Meghan: laat ze haar beste vriendin vallen of zet ze haar toch al kwetsbare imago op het spel?