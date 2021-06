Sterren

3FM-dj Sander Hoogendoorn stopt boycot Bilal Wahib

3FM-dj Sander Hoogendoorn heeft maandag het nummer Tigers van Bilal Wahib weer gedraaid. Het was de eerste keer dat er een nummer van Wahib op de Nederlandse publieke radio te horen was sinds Bilal in maart onder vuur kwam te liggen na een uit de hand gelopen grap.