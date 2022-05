Johan Derksen laat muziek spreken na kaarsrel

Het programma Muziek voor volwassenen van de 73-jarige muziekkenner werd aangekondigd op de website van de zender Arrow Bluesbox Radio als live show op zondagavond. Tijdens de uitzending repte Derksen met geen woord over de commotie van afgelopen dagen, maar liet hij de muziek spreken. Hij startte de show met een nummer van Ray Charles en Norah Jones: Here We Go Again.

Arrow Bluesbox Radio besloot Derksen, in tegenstelling tot vele anderen, niet te laten vallen na de kaarsrel. De eigenaar van de zender vertelde het ’ronduit belachelijk’ te vinden wat er met Derksen gebeurde na zijn veelbesproken uitspraken in Vandaag Inside.

„Het cancelen door een klein groepje, de media en radiozenders die er blind achteraan hollen. Het heeft allemaal niets met elkaar te maken. Nu zijn we zover dat er een mooi programma van de buis is, en een man die ontzettend veel heeft betekend voor goede Nederlandse muziek door iedereen wordt weggestuurd. Nou, door ons niet.”