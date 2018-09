Hugh Grant (55) eindelijk getemd?

De Britse acteur en de moeder van zijn oudste zoon (3) en jongste dochter (2 maanden) zouden op huizenjacht zijn. In de Londense wijk Notting Hill, net als de gelijknamige film uit 1999 waarin Hugh een glansrol vertolkte naast Julia Roberts.

Het stel woont momenteel wel bij elkaar in de buurt, maar de acteur vormt geen gezin met de Zweedse Anna Eberstein. Hugh werd in september 2011 vader van een dochter, met Tinglan Hong. Zij schonk hem in 2013 ook nog een zoon, die enkele maanden na Hughs zoon met Anna werd geboren.

In deze wirwar gaat Hugh nu naar verluidt een beetje duidelijkheid scheppen: met de moeder van zijn jongste kind is hij klaar om te samenwonen. Grant was eerder 13 jaar samen met Elizabeth Hurley. Hij werd tijdens die relatie gearresteerd nadat hij werd betrapt met een prostituee.