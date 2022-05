Jeroen Brouwers: ’Ik wil iets nalaten, al is het maar een voetnoot’

Premium Voetbal

Oud-ploeggenoten over Henk Groot: ’Hij kopte een klasse beter dan Luuk de Jong’

De op 84-jarige leeftijd overleden Henk Groot wordt met veel warmte en respect herdacht door zijn oud-ploeggenoten en bondscoach Louis van Gaal. De Zaanse spits was een van de grootheden van het Nederlandse voetbal in de jaren zestig en is met 179 goals de meest scorende speler geweest in dat decenn...