Kanye West betaalde 30.000 dollar om op stembiljet te komen

De rapper, die al jaren politieke ambities heeft, moest de handtekeningen afgelopen maandag hebben om op het stembiljet te komen. Kanye liet 45 mensen de straat op gaan die allemaal zo’n 10 tot 12 dollar per handtekening ontvingen. In totaal werden er bijna 3200 opgehaald.

Kanye maakte begin deze maand bekend dat hij met de verkiezingen in november mee wil doen als onafhankelijk kandidaat. Hij was hiermee rijkelijk laat want de deadline voor de inschrijvingen in sommige staten heeft hij gemist. Toch is de rapper ervan overtuigd dat hij de Democratische kandidaat Joe Biden kan verslaan, zo liet hij zaterdag op Twitter weten.