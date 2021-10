Adele over kritiek gewichtsverlies: ’Heeft mij gekwetst’

Adele, die op de cover staat van het modetijdschrift, was na haar scheiding van haar man Simon Konecki in 2019 flink aan het sporten geslagen. „Ik realiseerde me dat ik tijdens het sporten geen last had van angsten. Het ging nooit om afvallen”, zegt ze daar nu over. „Ik dacht: als ik mijn lichaam sterker kan maken, en ik kan dat voelen en zien, dan kan ik op een dag misschien ook mijn emoties en geest versterken.”

Toen de eerste foto’s van een slankere Adele op internet verschenen, kreeg ze kritiek. „Ik begrijp dat sommige vrouwen in het bijzonder gekwetst waren door mijn gewichtsverlies. Ik representeerde heel veel vrouwen, maar ik ben nog steeds dezelfde persoon.”

Voor de zangeres is de extra aandacht voor haar lichaam niets nieuws. „Mijn lichaam is altijd al onderwerp van gesprek geweest. Dat is niet alleen nu zo.”