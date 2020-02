Weinstein-jurylid ondergedoken na doodsbedreigingen

„Ze kreeg bedreigingen via social media en e-mails waarin stond dat ze een verrader was, en hoe ze dat kon doen”, vertelt de zus van ’jurylid No. 2’ aan de krant. „Ze is bang. Drie dagen geleden is ze vertrokken.”

Het anonieme jurylid heeft al haar social media-accounts gedeactiveerd en vluchtte uit haar appartement uit de wijk Harlem in New York. Dat deed ze nadat ze een tv-interview had gegeven aan een Amerikaans programma, Inside Edition, waarin haar rol tijdens de zaak werd ontuhuld. „Ze dacht dat, als ze zich eenmaal zou uitspreken, iedereen haar verder met rust zou laten.”

„Ze heeft geen enkel telefoontje beantwoordt de laatste dagen, zelfs niet van haar vriend, en ze wacht af tot de storm weer gaat liggen.” Wanneer ze dus weer naar huis komt, is niet bekend.

Zenuwslopend

De jury bestond uit twaalf mannen en vrouwen die afgelopen maandag de gevallen filmproducent Harvey Weinstein veroordeelde voor aanranding van Mimi Haliye en verkrachting van Jessica Mann. Dat een rijke en machtige man als Weinstein, die al door mer dan tachtig vrouwen werd beschuldigd van seksueel wangedrag, werd gezien als een grote overwinning voor de MeToo-beweging.

In het interview voor het tv-programma vertelde het jurylid dat de spanningen onder de jury erg hoog waren en dat haar handen zweetten toen het oordeel definitief werd. „Het voelde alsof mijn hart uit mijn borst zou springen. Het was zenuwslopend maar het was ook een besef van: dit is het, dit is het moment.”