Tv-maker Hummie van der Tonnekreek (76) overleden

Hummie was, samen met collega Wim Schaap, jarenlang hoofdredacteur van achtereenvolgens weekbladen Story en Weekend, werkte korte tijd ook voor Privé, studeerde op latere leeftijd Rechten en maakte eind vorige eeuw een verrassende overstap naar televisie. In 1999 zette ze samen met John de Mol en Paul Römer het vernieuwende Big Brother op, de realitysoap die Endemol voor altijd op de kaart zette en een Nederlands tv-succes in tientallen landen werd.

Als hoofdredacteur onderhield zij dagelijks contact met de eerste bewoners, onder wie Bart, Sabine en Ruud, die zij zelf had gecast. Het was in de honderd dagen dat zij in het huis in Almere zaten, haar taak het vuurtje af en toe wat op te porren. Zij was eindverantwoordelijk voor bijna alle edities die hier van het programma werden gemaakt.

’Iedereen kan beroemd worden’

Ze toonde zich afgelopen jaar zeer kritisch over de doorstart van Big Brother in Nederland. Volgens Hummie was het de nieuwe makers niet gelukt „de ziel van het project te pakken”. Na Big Brother was zij eveneens nauw betrokken bij spin-offs Hotel Big Brother, Secret Story, Masterplan en Jouw vrouw, mijn vrouw.

In 1998 schreef ze met haar kennis van de showbizz het boekje Iedereen kan beroemd worden, wat zij een jaar later al aantoonde met het succes en de hype rond Big Brother. Met haar haardos, lange nagels en nasale stemgeluid werd zijzelf ook een BN’er.

Hummie laat een zoon en een dochter na.