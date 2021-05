Ilse DeLange niet betrokken bij Songfestival: ’Ik vind het heel gek’

De zangeres en liedjesschrijfster weet nog goed dat ze samen met het team van Duncan na de winst in Tel Aviv aan het fantaseren was over wat ze zouden mogen doen als het evenement naar Nederland kwam.

„Je hebt al die ideeën en je landt op Schiphol en dan komt er letterlijk en figuurlijk een calm after the storm”, zegt ze hintend op de Songfestivalhit die Waylon en zij hadden als The Common Linnets. „Je denkt eerst nog: misschien gaat die telefoon een keer over, maar dat gebeurde maar niet.”

Kop koffie

Ilse weet niet wat voor rol ze had willen spelen bij het Songfestival in Rotterdam Ahoy. „Ik had het al fijn gevonden als ze ons een kop koffie hadden gegund met de vraag: zouden jullie iets willen doen? Dat was al genoeg geweest.”

Waarom die uitnodiging niet is gekomen, weet ze niet. „Ik vind dat jammer en behoorlijk ongepast”, zegt de zangeres, die eraan toevoegt „niet gefrustreerd” te willen overkomen. Ze voegt eraan toe dat ze haar gevoelens kenbaar heeft gemaakt bij meerdere mensen van de organisatie.

De organisatie van het Eurovisie Songfestival was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.