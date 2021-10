’Assistent-regisseur Baldwin-film eerder ontslagen om schietincident’

Halls werd in 2019 ontslagen van de filmset van Freedom’s Path, nadat er een ongeluk met een pistool was. Dat meldt de desbetreffende productiemaatschappij aan CNN.

Ook naar de filmwapensmid, de 24-jarige Hannah Gutierrez Reed, wordt onderzoek gedaan. De revolver waarmee Baldwin cameravrouw Hutchins doodde en regisseur Joel Souza verwondde, diende als rekwisiet. Daarin zaten één echte kogel en enkele losse flodders.

De 42-jarige Hutchins overleed op de set. Gutierrez Reed en Halls zouden het wapen het laatst in hun handen hebben gehad voor het naar Baldwin ging. Ook zouden zij verantwoordelijk zijn geweest voor het ’koud’ maken van de revolver. Dat wil zeggen dat er geen echte kogels in zitten. Tegen Baldwin is geen aanklacht ingediend.